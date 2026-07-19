В Красноярске одобрили проект пятизвездочного отеля на Стрелке

Положительное заключение госэкспертизы получил пятизвездочный отель на Стрелке в Красноярске. Проект многофункционального гостиничного комплекса прошел последний этап перед разрешением на строительство, сообщает «Город Прима».
16-этажное здание общей площадью 43,5 тысячи квадратных метров появится на левом берегу Качи, рядом с устьем реки и ТРЦ «КомсоМОЛЛ». Участок под застройку имеет площадь 2,34 гектара. В отеле будет более 300 номеров.
Для защиты от подтоплений застройщику предстоит построить подпорную стену длиной 234 метра и насыпь площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Строительство запланировано на 2026−2028 годы. Проект получил федеральное льготное кредитование по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Сейчас в городе действует только один пятизвездочный мини-отель на 14 номеров. Ранее обсуждалось строительство еще одной гостиницы рядом с Органным залом — на месте старого деревянного дома на Декабристов.
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