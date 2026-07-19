Новости Ростовской области 19 июля: БПЛА, бензин, интернет, медведь, погода

Минувшей ночью небо над Ростовской областью защищали от БПЛА ВСУ, а автомобилисты уже считают расходы из-за подорожавшего топлива.
О самых важных и актуальных событиях в регионе этим утром — в нашей короткой подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о главном на «АиФ-Ростов».
Аатака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 19 июля 2026: есть разрушениия.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной воздушной атаки ВСУ на регион. По его данным, над городами Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах были уничтожены около 15 украинских беспилотных летательных аппаратов и ракета.
В результате атаки в двух муниципалитетах возникли локальные возгорания озимой пшеницы и сухой травы. Пожары были оперативно потушены. Пострадавших нет.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 19 июля 2026 года и большие очереди.
К 19 июля в Ростовской области продолжается рост цен на некоторые марки топлива. На заправках дежурят казаки и волонтёры. Они информируют водителей о наличии бензина, информируют о графике поставок, а также раздают воду в жару.
Власти рассматривают возможность ввести систему «чёт-нечет» для автомобилей с определёнными номерами, чтобы избежать очередей. В регионе продолжают действовать установленные лимиты на продажу топлива.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 16 июля 2026 года:
• АИ-92 — 83.25 ₽/л.
• АИ-95 — 92.57 ₽/л.
• АИ-98 — 112.44 ₽/л.
• Дизельное топливо — 91.52 ₽/л.
Состояние белого медведя в жару обеспокоило нравнодушных ростовчан.
В Ростовском зоопарке прокомментировали обеспокоенность посетителей по поводу здоровья белого медведя и условий его содержания в период высоких температур.
В учреждении пояснили, что изменение внешнего вида шерсти и появление пятен связаны с естественной сезонной линькой, а не с заболеванием.
Для обеспечения комфорта животного в вольере созданы специальные условия: вода в бассейне охлаждается до +15 °C, работает генератор льда, предусмотрены теневые навесы и прохладное внутреннее помещение. Кроме того, в рацион медведя включены замороженные овощи, рыба и мясо, что помогает ему легче переносить жару.
Сбой в работе мобильного интернета зафиксирован в Ростовской области.
Операторы связи начали предупреждать абонентов в Ростовской области о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Пользователи получают уведомления о том, что доступ к сети может временно прерываться, однако все важные и социально значимые сервисы продолжат работу.
Ранее региональное министерство цифрового развития сформировало перечень ресурсов, доступ к которым будет обеспечен без ограничений в случае перебоев связи. В этот список вошли портал «Госуслуг», национальный мессенджер Max, сайты ведомств, навигационные и видеосервисы, маркетплейсы, а также несколько средств массовой информации.
Жара до 30 градусов: погода в Ростовской области 19 июля 2026.
В воскресенье, 19 июля, в Ростове и области установится умеренно жаркая и сухая погода. По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +19… +22 °C, а днем прогреется до +27… +30 °C (пик тепла придется на период с 13:00 до 16:00). Осадков не прогнозируется.
Ветер ожидается северо-западный и западный, умеренный, 4−7 м/с, с отдельными порывами до 10−12 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы, а влажность на уровне 40−60% сделает жару легко переносимой.