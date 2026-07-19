Новости Ростовской области 19 июля: БПЛА, бензин, интернет, медведь, погода

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной воздушной атаки ВСУ на регион. По его данным, над городами Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах были уничтожены около 15 украинских беспилотных летательных аппаратов и ракета.