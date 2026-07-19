Пожилой водитель вез 29 детей из Красноярска в лагерь и съехал в кювет

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по по факту ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Днем ранее в Сосновоборском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации следователей, 70-летний водитель управлял автобусом, на котором из Красноярска в детский оздоровительный лагерь перевозил группу из 29 школьников 10−13 лет и одного сопровождающего. На пятом километре трассы Маганск-Береть-Урман транспортное средство съехало в правый кювет. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Правоохранители выясняют точные причины случившегося. Читайте также: Ночью в Красноярске погиб мотоциклист Почти тысяча красноярских автолюбителей с начала года выезжали на встречку На юге Красноярского края перевернулся автобус с детьми.