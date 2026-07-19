Беспилотники ВСУ ударили по четырем многоэтажным домам в Курске

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 18 июля, ВСУ нанесли самый тяжелый по последствиям и жертвам среди гражданских удар по Тамбовской области. Ударные БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в городе Котовск. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).