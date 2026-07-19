Беспилотники ВСУ ударили по четырем многоэтажным домам в Курске

Беспилотники ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам в Курске. В настоящее время известно об одной пострадавшей — женщина получила акубаротравму. Решается вопрос о ее госпитализации. Об этом 19 июля сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».
По информации главы региона, на улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады. На проспекте Победы в результате атаки БПЛА загорелась квартира. Также повреждены автомобили. Жители домов были эвакуированы.
«На месте работают оперативные службы. Как только они завершат работу, начнется подомовой обход — всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья», — заявил господин Хинштейн.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 18 июля, ВСУ нанесли самый тяжелый по последствиям и жертвам среди гражданских удар по Тамбовской области. Ударные БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в городе Котовск. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).
Главное о последствиях атаки в Котовске — в материале «Ъ-Черноземье».