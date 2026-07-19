Роботы-хирурги провели операцию на живой свинье в США

В 2025 году роботизированная система Da Vinci уже использовалась для операций на простате с дистанционным управлением, но без гуманоидных форм. Кроме того, в апреле 2026 года компания Elon Musk’s Neuralink объявила об испытаниях робота-хирурга для вживления имплантов в мозг, что также вызвало дискуссию о будущем автоматизированной медицины.