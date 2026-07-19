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Роботы-хирурги провели операцию на живой свинье в США

В Калифорнии роботы-гуманоиды провели операцию без помощи людей.

В США впервые в истории прошла операция с использованием телеуправляемых роботов-гуманоидов — механические хирурги удалили желчный пузырь у живой свиньи, сообщила пресс-служба Калифорнийского университета в Сан-Диего. В рамках доклинических испытаний группа инженеров и хирургов провела две операции: сначала роботу помогал живой ассистент, затем оба врача были механическими. Роботы, прозванные «Сурджи», управлялись хирургами дистанционно.

Использованные в эксперименте роботы представляют собой мобильные системы высотой полтора метра и весом 27 кг. Каждым из них управлял настоящий хирург, находящийся за пределами операционной.

Преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники Майкл Йип заявил, что у человекоподобных роботов есть перспективное будущее в хирургии. Он отметил, что такие системы могут использоваться в отдаленных населенных пунктах.

В ходе испытаний сначала роботу ассистировал живой врач, а затем команда провела операцию с двумя полностью механическими хирургами. Обе операции прошли успешно, животное выжило.

Доклинические испытания показали, что роботы способны выполнять точные манипуляции, сопоставимые с действиями человека. Однако до применения на людях потребуются дополнительные исследования и одобрение регуляторов.

В 2025 году роботизированная система Da Vinci уже использовалась для операций на простате с дистанционным управлением, но без гуманоидных форм. Кроме того, в апреле 2026 года компания Elon Musk’s Neuralink объявила об испытаниях робота-хирурга для вживления имплантов в мозг, что также вызвало дискуссию о будущем автоматизированной медицины.

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