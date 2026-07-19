Прохор Шаляпин вновь высказался о примирении с Филиппом Киркоровым

— В Филиппе я всегда видел себя. Думаю, что и он во мне тоже. У нас есть что-то общее. Одним миром мазаны — и никуда от этого не деться. Это природные качества. Меня (певица Анастасия — прим. «ВМ») Стоцкая всегда называла «мини-Филиппчик», — рассказал артист в беседе с Starhit.