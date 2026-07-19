Гражданин Белоруссии ранен в результате атаки ВСУ в курском Льгове

В городе Льгов Курской области ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Ранены водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Республики Беларусь. Об этом 19 июля сообщил губернатор Курской области в своем канале в мессенджере «Макс». Информация о повреждениях в результате атаки уточняется.
По данным регионального оперштаба, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области сегодня незадолго до 4:00. Отмены пока не поступало. Также около полуночи объявлялась ракетная и авиационная опасность. Отбой по ним был дан к 1:15.
Курянам также напомнили, что снимать и размещать в интернете кадры работы ПВО запрещено.
«Если вы слышите пулеметные очереди — это ведут огонь по украинским БПЛА расчеты мобильных огневых групп, — не подходите к окнам и находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении оперштаба.
«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в Курске беспилотники ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам. Есть разрушения. В настоящее время известно об одной пострадавшей — женщина получила акубаротравму.