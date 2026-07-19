Гражданин Белоруссии ранен в результате атаки ВСУ в курском Льгове

В городе Льгов Курской области ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Ранены водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Республики Беларусь. Об этом 19 июля сообщил губернатор Курской области в своем канале в мессенджере «Макс». Информация о повреждениях в результате атаки уточняется.