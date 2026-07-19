Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров возглавил попечительский совет по восстановлению Казанского храма в Волгограде

В Волгограде образован попечительский совет программы по восстановлению Казанского храма в Ворошиловском.

В Волгограде образован попечительский совет программы по восстановлению Казанского храма в Ворошиловском районе. Согласно опубликованному постановлению, совет возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В него также вошли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, глава Волгограда Владимир Марченко, председатель облдумы Александр Блошкин, председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе, заместители губернатора, руководители ряда предприятий региона и профильных ведомств.

Совет будет оказывать содействие в реализации программы по восстановлению храма, привлекать пожертвования и распределять их на проведение работ, а также контролировать ход восстановления этого культового сооружения.

Напомним, что решение о проведении поэтапной комплексной реставрации храма Казанской иконы Божией Матери было принято еще весной 2024 года на выездном совещании с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Тогда отмечалось, что на фасаде храма наблюдается отслоение краски, разрушения и трещины в кладке, а также выщелачивание кирпича. Из-за попадания влаги через отливы наибольшие разрушения наблюдаются на карнизах под куполами. Внутри собора есть дефекты на стенах и потолке. Со временем церковная роспись покрылась дорожками трещин и копотью. Помимо этого, требуется замена отопления, освещения, вентиляции и другие работы.

Фото администрации Волгоградской области.