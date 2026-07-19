Белорусский священник сказал, как относиться к приметам и суевериям на кладбище

Иерей Артемий Климюк, клирик храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Минске, сказал sb.by, как церковь относится к приметам на кладбище. Речь идет о суевериях, касающихся того, что на могилах нельзя ничего поднимать, запрещено оборачиваться, водить детей и ходить беременной к могилам.