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Белорусский священник сказал, как относиться к приметам и суевериям на кладбище

Белорусский священник объяснил, как церковь относится к приметам на кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Иерей Артемий Климюк, клирик храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Минске, сказал sb.by, как церковь относится к приметам на кладбище. Речь идет о суевериях, касающихся того, что на могилах нельзя ничего поднимать, запрещено оборачиваться, водить детей и ходить беременной к могилам.

«Все эти “нельзя” — сплошные суеверия и пережитки язычества, от которых церковь призывает вас решительно отказаться, — говорит Иерей Артемий Климюк. — Смерть побеждена Воскресением Христовым, поэтому могила христианина — это не место злой силы, а место упокоения».

Священник также напомнил, что традиция оставлять на могилах еду и алкоголь не помогает душе усопшего:

«Душе нужна не еда, а ваша искренняя и регулярная молитва, участие в таинствах церкви и творимая милостыня».

Ранее белорусский священник сказал, можно ли делать фото умершего человека, и пояснял, грех ли православным смотреть «Битву экстрасенсов».