Под Белгородом при ударе дрона по автобусу погиб человек и ранены еще четверо

В Белгородском округе, в поселке Дубовое, дрон нанес удар по пассажирскому автобусу. От полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Ранены еще четыре мирных жителя, включая ребенка. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра. Еще трое пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них — в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму.
Помимо автобуса, повреждения в результате атаки также получили три легковых автомобиля.
По данным областного оперативного штаба, накануне вечером беспилотник ВСУ также атаковал грузовой автомобиль в селе Салтыково Белгородского округа. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ.
«Ъ-Черноземье» также сообщал, что в ночь на 19 июля Беспилотники ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам в Курске. Есть разрушения. В настоящее время известно об одной пострадавшей — женщина получила акубаротравму.