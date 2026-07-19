Красноярец снял в небе облако-воронку (видео)

Формирование воронкообразных облаков связано с мощными восходящими потоками воздуха. В сочетании с грозовым фронтом это может создавать условия для возникновения смерчей, хотя в Красноярском крае такие явления случаются крайне редко. Чаще всего такие облака не несут никакой угрозы.