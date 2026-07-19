Красноярец снял в небе облако-воронку (видео)

Днем 18 июля над Мясокомбинатом заметили облако-воронку, которое может предшествовать возникновению торнадо. Видео с Newslab поделился читатель.
По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске 19 июля ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и северо-западный ветер 4−9 м/с, температура воздуха +22…+24 °C. По прогнозу Gismeteo, днем возможна гроза.
Формирование воронкообразных облаков связано с мощными восходящими потоками воздуха. В сочетании с грозовым фронтом это может создавать условия для возникновения смерчей, хотя в Красноярском крае такие явления случаются крайне редко. Чаще всего такие облака не несут никакой угрозы.
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