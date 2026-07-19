Первый мэр Екатеринбурга Чернецкий поздравил свердловчан с Днем металлурга

— Уважаемые коллеги металлурги! От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Никогда не забываю и горжусь тем, что в моем самом первом дипломе о высшем образовании в графе «специальность» значится «инженер-металлург», — сказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. — Я окончил металлургический факультет, кафедру «металловедение, термообработка и физика металлов» УПИ в 1972 году. И всю жизнь сохраняю память об интереснейших студенческих годах: о том, как жил наш самый большой факультет в вузе и был он самым богатым на ученых-докторов наук, которые нас учили, о производственных практиках в термических и литейных цехах УВЗ и ЧТЗ, о моей исследовательской дипломной работе, которая вошла в большой проект, реализованный впоследствии на производстве. С тех лет значимость профессии металлурга прочно укоренилась в моем сознании, создав восприятие этой науки и этого дела, как сложных, ответственных и даже в какой-то степени первичных по отношению к другим сферам деятельности.