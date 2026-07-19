В Комсомольском районе задержали водителя без прав

Полицейские установили, что в феврале 2024 года мужчина был осуждён по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Тогда суд приговорил его к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок два года.