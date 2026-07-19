В Комсомольском районе задержали водителя без прав

В Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 45-летнего местного жителя для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские установили, что в феврале 2024 года мужчина был осуждён по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Тогда суд приговорил его к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок два года.
Однако мужчина не сделал выводов. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его за рулём, хотя срок лишения прав ещё не истёк. Теперь на него возбуждено новое уголовное дело — уже по части 2 статьи 264.1 УК РФ.
— Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения или будучи лишённым прав — грубое нарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Повторное нарушение влечёт за собой более суровое наказание.
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