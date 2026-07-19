Юрист Копылов: Перерасчет пенсии положен при стаже в 2016—2024 годы

В России право на перерасчет пенсии имеют работающие пенсионеры, а также граждане, которые продолжали трудиться в период действия заморозки индексации и уволились после его завершения. Об этом сообщил доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.
— Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016−2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, — рассказал эксперт.
Копылов пояснил, что в годы заморозки за работающих пенсионеров продолжали перечислять страховые взносы, благодаря чему увеличивалось количество накопленных пенсионных баллов. При этом размер фактически выплачиваемой пенсии не индексировался так же, как у неработающих пенсионеров. С 1 января 2025 года индексация выплат для работающих пенсионеров была возобновлена.
Кроме того, специалист отметил, что пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность после назначения страховой пенсии, ежегодно в августе проводится перерасчет выплат. Максимальная прибавка при этом ограничена тремя пенсионными баллами.
По словам Копылова, для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального страхового стажа, передает РИА Новости.
До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин также рассказал, что право выйти на пенсию в 50 лет в этом году сохраняется у нескольких категорий россиян.