Юрист Копылов: Перерасчет пенсии положен при стаже в 2016—2024 годы

Копылов пояснил, что в годы заморозки за работающих пенсионеров продолжали перечислять страховые взносы, благодаря чему увеличивалось количество накопленных пенсионных баллов. При этом размер фактически выплачиваемой пенсии не индексировался так же, как у неработающих пенсионеров. С 1 января 2025 года индексация выплат для работающих пенсионеров была возобновлена.