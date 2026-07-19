Пермяки спасают уток после выброса нефтепродуктов на Мулянке

«Чтобы понимать, как это выглядит: над Мулянкой стоит страшный запах нефти, с весла, которое опускают в воду, тянется нефтяная жижа. Всё верхнее “озеро” покрыто чёрной плёнкой, которая становится всё толще, потому что сверху бодро продолжает течь ручей нефтепродуктов. Из 200 уток, которые жили в этом месте, удалось найти только 13. Поганки, которые не выходят из воды, обречены. Детеныш ондатры погиб после отлова. Птенец трясогузки вечером был пока жив. Боновые заграждения, которые поставили выше по течению, не справляются», — написала в соцсетях эколог Елена Плешкова.