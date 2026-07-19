В Ростовской области утром 19 июля дали отбой угрозы атаки беспилотников

Утром в воскресенье, 19 июля, по всей Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников. Соответствующие уведомления поступили на телефоны горожан примерно в 7:22.
— Отбой беспилотной опасности по Ростовской области, — говорилось в тексте рассылки.
Ранее спасатели призывали граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.
Напомним, минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили около 15 дронов и несколько ракет над территорией региона. Из-за падения обломков на земле начались ландшафтные пожары.
— В Красносулинском и Тарасовском районах произошло возгорание пшеницы и сухой травы, пострадавших нет, пожары полностью ликвидированы, — заявил губернатор Юрий Слюсарь.
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