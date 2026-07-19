Стремительный взлёт и нелепая смерть. Каким был актёр Георгий Бурков

19 июля 2026 года исполняется 36 лет со дня смерти Георгия Буркова — актёра, которого миллионы зрителей запомнили как обаятельного «своего парня» из «Иронии судьбы» (6+). Его творческий путь начинался на провинциальных сценах театров, откуда он шаг за шагом пришёл к всенародной любви и признанию. Сайт perm.aif.ru вспоминает, каким был путь Георгия Буркова.
От студента-юриста до всесоюзного любимца.
Георгий Иванович Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми, в семье заводского механика. Мальчик рос впечатлительным и музыкально одарённым, часто бывал на спектаклях эвакуированного в Пермь во время войны Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова и знал многие постановки наизусть. Театр манил его с детства, однако ни в одно столичное театральное училище юношу не приняли — приёмные комиссии четыре раза отклоняли его кандидатуру из-за нечёткой дикции.
В 1952 году Бурков поступил на юридический факультет Пермского государственного университета, но проучился там лишь два года: всё свободное от лекций время он проводил в вечерней театральной студии при Пермском драматическом театре. Постепенно сцена окончательно взяла верх над карьерой юриста. Бурков начал играть на профессиональных подмостках — сначала в Березниковском драматическом театре, затем в Пермском областном и в Кемеровском театрах, набираясь опыта в провинции почти десять лет.
Поворотным для актёра стал 1964 год, когда труппа московского Театра имени Станиславского гастролировала по стране. Критик Ольга Пыжова заметила самобытного пермского артиста и рассказала о нём главному режиссёру театра Борису Львову-Анохину. Тот пригласил Буркова на прослушивание — так 32-летний актёр-самоучка без диплома получил место в московской труппе и переехал в столицу, оставив позади пятнадцать лет провинциальной сцены.
В столице карьера Буркова развивалась стремительно: он работал в театре «Современник», затем во МХАТе имени Горького, а позже — в Театре имени Пушкина. Параллельно с театральной сценой в 1966 году актёра впервые пригласили в кино — в картину «Хмырь» (6+), после чего начался его путь в советском кинематографе, который привёл актёра к всесоюзной славе.
Роли, ставшие классикой.
Настоящую известность Буркову принесла дружба с Эльдаром Рязановым: режиссёр снял его в целом ряде своих фильмов, разглядев в актёре редкое умение соединять комизм с драматизмом. Одной из первых заметных работ стала роль незадачливого Пети в комедии «Зигзаг удачи» (6+), а год спустя — эпизод компанейского Миши в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» (6+), ставшей главной новогодней картиной страны. Затем последовали роли в «Стариках-разбойниках» (6+), «Гараже» (12+) и «О бедном гусаре замолвите слово» (12+), закрепившие за актёром статус любимца Рязанова.
Отдельная страница биографии Буркова связана с дружбой и совместной работой с Василием Шукшиным. Актёр сыграл вора Виктора в лирической комедии «Печки-лавочки» (6+) и одну из самых пронзительных ролей своей карьеры — бандита Губошлёпа в драме «Калина красная» (0+). Позже он снялся в военной эпопее Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (0+), где вновь работал бок о бок с Шукшиным — во время этих съёмок, 2 октября 1974 года, писатель и режиссёр скончался от сердечного приступа, и именно Бурков первым обнаружил тело друга.
Диапазон Буркова не ограничивался комическими и характерными персонажами: он умел с одинаковой достоверностью сыграть и деревенского чудака, и фронтовика, и человека с надломленной судьбой. За эту многогранность и преданность профессии в 1980 году актёру присвоили почётное звание заслуженного артиста РСФСР. Официального театрального образования у него так и не было — Бурков оставался, по сути, гениальным самоучкой, чей талант признали без дипломов и корочек.
Влияние Буркова на советское кино измеряется не только количеством ролей, а тем, что он изменил само представление об «эпизодическом» актёре: его второстепенные персонажи нередко запоминались зрителю сильнее, чем главные герои. Он мечтал и о режиссёрской карьере — вместе с Шукшиным они вынашивали планы создания собственного Русского народного театра, но замысел так и остался неосуществлённым.
Человек за кадром: семья, легенды и нелепая смерть.
В 1965 году, ещё в Перми, Бурков женился на 19-летней актрисе Татьяне Ухаровой — родители невесты были против брака из-за тринадцатилетней разницы в возрасте и безденежья жениха. Тем не менее пара прожила вместе всю жизнь, а в 1966 году у супругов родилась единственная дочь Мария, впоследствии тоже ставшая актрисой театра и кино. Знакомые вспоминали Буркова как образцового семьянина, который ни разу не дал жене повода усомниться в его чувствах. Ещё двоих детей Ухарова выносить не смогла, поэтому Мария так и осталась единственным ребёнком в семье.
С именем актёра связана мистическая легенда: по семейному преданию, в юности цыганка нагадала Буркову, что он не доживёт до пятидесяти шести лет. Жена вспоминала, что после того, как ему исполнилось 55, у актёра действительно начались проблемы с сосудами, и сам Бурков в последние годы жизни всё чаще говорил о том, что уже «прожил положенный срок». Ещё один устойчивый миф о нём — представление зрителей о пристрастии к спиртному: убедительно сыграв на экране немало алкоголиков, актёр создал у публики ложное впечатление о собственном образе жизни, хотя в реальности проблем с алкоголем, по свидетельствам близких, у него не было.
Летом 1990 года Эльдар Рязанов утвердил Буркова на роль президента в комедии «Небеса обетованные» (18+), но актёр так и не успел получить сценарий. Дома, пытаясь достать книгу с верхней полки, он потерял равновесие и упал, сломав бедро. Операция прошла успешно, однако через два дня после неё оторвавшийся тромб вызвал тромбоэмболию лёгочной артерии — 19 июля 1990 года, на 58-м году жизни, Георгия Буркова не стало. Похоронили актёра на Ваганьковском кладбище.
Память о Буркове бережно хранят и в родной Перми: в 2018 году в центре города открыли памятник актёру, а его вдова Татьяна Ухарова после смерти мужа подготовила к изданию его дневники, которые он вёл почти сорок лет — с 1953 по 1990 год. Книга «Хроника сердца» (12+) вышла в 1998 году и стала откровенным свидетельством внутренней жизни человека, которого зрители знали лишь по чужим ролям.