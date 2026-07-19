Стремительный взлёт и нелепая смерть. Каким был актёр Георгий Бурков

С именем актёра связана мистическая легенда: по семейному преданию, в юности цыганка нагадала Буркову, что он не доживёт до пятидесяти шести лет. Жена вспоминала, что после того, как ему исполнилось 55, у актёра действительно начались проблемы с сосудами, и сам Бурков в последние годы жизни всё чаще говорил о том, что уже «прожил положенный срок». Ещё один устойчивый миф о нём — представление зрителей о пристрастии к спиртному: убедительно сыграв на экране немало алкоголиков, актёр создал у публики ложное впечатление о собственном образе жизни, хотя в реальности проблем с алкоголем, по свидетельствам близких, у него не было.