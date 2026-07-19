Мбаппе предрёк гол Месси в финале чемпионата мира

«Конечно, когда ты забиваешь так много на чемпионатах мира, это выводит тебя на определённый уровень. Но я бы предпочёл не быть лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть завтрашний матч. Для наследия это здорово — осознавать, что я был одним из таких игроков. Но сейчас это не то, о чём я думаю», — отметил форвард.