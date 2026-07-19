Минпросвещения ужесточит правила участия во Всероссийской олимпиаде

Школьникам хотят запретят участвовать в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету несколько раз за год. Соответствующий проект приказа Минпросвещения России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, уже с 1 сентября этого года одному и тому же ученику запретят дважды участвовать в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету за учебный год. В ведомстве объяснили, что это нужно, чтобы участники не переезжали из региона в регион ради более высокого результата.
Следующее изменение запланировано на 1 сентября 2027 года. Победителей и призеров прошлого года хотят лишить автоматического допуска на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им предлагается заново стартовать со школьного уровня. В министерстве убеждены, что право на преференции должно зарабатываться в текущем учебном году, а не опираться на прошлые заслуги. Там также обратили внимание, что сегодня «автоматчики» составляют примерно треть всех участников финального этапа.
Отдельный блок касается нарушений. Школьника, удаленного за несоблюдение правил, предлагается отстранять от олимпиад по всем общеобразовательным предметам до конца учебного года. Цель — укрепить академическую честность. Сейчас за использование запрещенных устройств связи и другие проступки аннулируется лишь результат по конкретному предмету.
Заодно запрет на средства связи планируется расширить на все этапы олимпиады — ранее он действовал лишь на региональном и заключительном. Список запрещенных устройств пополнится, в частности, микронаушниками.
Ещё одна инициатива — сделать обязательными к исполнению результаты перепроверки работ Центральной предметно-методической комиссией. В Минпросвещения рассчитывают, что это повысит качество оценивания олимпиадных заданий в субъектах.
Все предложения пока проходят общественное обсуждение. Итоговое решение об их включении в действующий регламент примут после завершения этой процедуры.
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