Минпросвещения ужесточит правила участия во Всероссийской олимпиаде

Согласно документу, уже с 1 сентября этого года одному и тому же ученику запретят дважды участвовать в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету за учебный год. В ведомстве объяснили, что это нужно, чтобы участники не переезжали из региона в регион ради более высокого результата.