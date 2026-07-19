Воду в ЗАТО Фокино в Приморье обещают вернуть через несколько дней

В ЗАТО Фокино ситуация с водоснабжением остается напряженной, но власти держат ее на личном контроле. Специалисты КГУП «Примтеплоэнерго» уже несколько дней бьются над тем, чтобы вернуть в краны жителей нормальный напор и чистую воду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".