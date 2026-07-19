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10 лет бонусом: В Минздраве объяснили, кого ВОЗ считает молодёжью

Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, завершается в 45 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Источник: Life.ru

«Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», — пояснила специалист.

Академик РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил сдвинуть официальную планку молодёжного возраста до 40 лет. Сейчас закон относит к этой категории граждан от 14 до 35 лет, причём ещё недавно верхняя граница была на пять лет ниже. По мнению учёного, пересмотр рубежа отразил бы реальные перемены в укладе жизни: люди дольше сохраняют работоспособность, ясный ум и физическую форму, а многие и после 65 лет продолжают трудиться, получая пенсию.

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