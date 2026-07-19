Новосибирцам разрешили говорить «махаю» и «махает»

Слова «махаю» и «махает» теперь официально считаются правильными. Раньше лингвисты помечали их как разговорные, но теперь они стали полноценной литературной нормой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лингвиста портала «Грамота.ру» Юлию Кузнецову.