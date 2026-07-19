Новосибирцам разрешили говорить «махаю» и «махает»

Слова «махаю» и «махает» теперь официально считаются правильными. Раньше лингвисты помечали их как разговорные, но теперь они стали полноценной литературной нормой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лингвиста портала «Грамота.ру» Юлию Кузнецову.
Согласно изменениям, эти формы стали равноправными вариантами глагола «машу». Эту тенденцию зафиксировали в «Большом словаре ударений» 2025 года.
В «Грамота.ру» напомнили, что правила грамматики определяют сразу несколько справочников — толковые, орфоэпические и орфографические словари. Орфографический словарь русского языка тоже признаёт варианты «машу» и «махаю» одинаково верными.
Ещё недавно за такие слова школьникам снижали оценки, а учителя требовали писать только «машу» и «машешь». Формы без чередования согласных «х» и «ш» считались просторечными и не приветствовались.
Однако язык живёт по своим правилам — если форма годами остаётся в активной речи миллионов людей, со временем это отражается в словарях. Именно так разговорные варианты становятся литературной нормой.
При этом с другими похожими глаголами старые правила пока никуда не делись. Например, говорить «пахаю» вместо «пашу» или «брехаю» вместо «брешет» по-прежнему нельзя — эти формы литературной нормой не считаются.
Сейчас в русском языке осталось совсем мало глаголов, где сохраняется чередование звуков «х» и «ш», как, например, в словах «пашу» и «брешу».