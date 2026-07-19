Владельцев собак в Татарстане ждёт штраф за отсутствие регистрации четвероногих

Владельцам, которые не зарегистрируют собаку, грозит административная ответственность. При первом выявлении нарушения возможно как предупреждение, так и штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа составит 5 тысяч рублей.