Владельцев собак в Татарстане ждёт штраф за отсутствие регистрации четвероногих

В Республике Татарстан действует правило об обязательной регистрации собак. Оно вступило в силу с 1 июля 2025 года. Соответствующий закон подписал Раис республики. Требование распространяется на всех владельцев четвероногих питомцев: порода и возраст животного значения не имеют.
Норма закреплена в статье 3.18 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях. Несмотря на то что закон принят уже более года, немало владельцев до сих пор не оформили необходимые документы. Специалисты рекомендуют не откладывать регистрацию.
Владельцам, которые не зарегистрируют собаку, грозит административная ответственность. При первом выявлении нарушения возможно как предупреждение, так и штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа составит 5 тысяч рублей.
У процедуры регистрации есть и практическая польза. Если собака потеряется, наличие данных в реестре поможет быстрее её отыскать. Кроме того, регистрация упрощает взаимодействие с ветеринарными службами.