Министерство ЖКХ сказало, кто устраняет засор канализации в квартире

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, кто отвечает за устранение засора канализации в квартирах белорусов.
Как поясняют коммунальщики, ответственность будет ложиться на ту или иную сторону в зависимости от того участка канализации, на котором возник засор. Когда это случилось, после места ее присоединения к общедомовому стояку, ответственность по устранению на собственнике жилья.
«При этом место присоединения внутриквартирной канализации к транзитному стояку может находиться за пределами квартиры. Тем не менее именно по нему проходит граница эксплуатационной ответственности», — говорят в МинЖКХ.
В обслуживающей организации собственнику в рамках оказания платных услуг могут оказать помощь в прочистке трубопроводов внутренней канализации, а также в иных сантехработах.
Ответственность за устранение лежит на обслуживающей организации, если засор возник в транзитном канализационном стояке или на участке общедомовой канализации до места присоединения к нему канализации квартиры.
В министерстве ЖКХ советуют во избежание засоров не смывать в канализацию влажные салфетки, средства личной гигиены, жир, стройсмеси, отходы пищи и в целом посторонние предметы.
Кстати, ранее минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.