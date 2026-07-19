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Министерство ЖКХ сказало, кто устраняет засор канализации в квартире

МинЖКХ объяснило правила, касающиеся устранения засора канализации.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, кто отвечает за устранение засора канализации в квартирах белорусов.

Как поясняют коммунальщики, ответственность будет ложиться на ту или иную сторону в зависимости от того участка канализации, на котором возник засор. Когда это случилось, после места ее присоединения к общедомовому стояку, ответственность по устранению на собственнике жилья.

«При этом место присоединения внутриквартирной канализации к транзитному стояку может находиться за пределами квартиры. Тем не менее именно по нему проходит граница эксплуатационной ответственности», — говорят в МинЖКХ.

В обслуживающей организации собственнику в рамках оказания платных услуг могут оказать помощь в прочистке трубопроводов внутренней канализации, а также в иных сантехработах.

Ответственность за устранение лежит на обслуживающей организации, если засор возник в транзитном канализационном стояке или на участке общедомовой канализации до места присоединения к нему канализации квартиры.

В министерстве ЖКХ советуют во избежание засоров не смывать в канализацию влажные салфетки, средства личной гигиены, жир, стройсмеси, отходы пищи и в целом посторонние предметы.

Кстати, ранее минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.