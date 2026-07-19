Мбаппе предрек гол Месси в финале чемпионата мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси отметится голом в финале чемпионата мира 2026 года. Своим прогнозом нападающий поделился после того, как стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств. Его слова приводит L'Équipe.