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Мбаппе предрек гол Месси в финале чемпионата мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси отметится голом в финале чемпионата мира 2026 года.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что Лионель Месси отметится голом в финале чемпионата мира 2026 года. Своим прогнозом нападающий поделился после того, как стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств. Его слова приводит L'Équipe.

В матче за третье место француз оформил дубль и довел лицевой счет до 22 мячей в 22 играх на чемпионатах мира, обойдя аргентинца, на счету которого 21 гол.

«Лео забивает постоянно. В финале он забьет, это точно! Я же стараюсь помогать своей команде забивать», — сказал Мбаппе.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. Действующий обладатель трофея Аргентина встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Мбаппе опередил Лионеля Месси в споре снайперов ЧМ‑2026.

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