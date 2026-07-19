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«Герань-4 сикер» поразила логистический центр ВСУ в Днепропетровске

ВС РФ нанесли удар дроном «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Удар по по логистическому центру в Днепропетровске. Видео © Макс / Минобороны России.

«Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА “Герань-4 сикер”, — говорится в сообщении.

В результате атаки российского беспилотника цель была уничтожена.

На Купянском направлении прорвана оборона ВСУ, поэтому сейчас Российская армия движется к Шевченково. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, освобождение Красного Лимана находится на финальной стадии, а подразделения подходят к Славянску и Краматорску. Артиллерия работает по врагу в Святогорске и Щурове.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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