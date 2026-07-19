«Герань-4 сикер» поразила логистический центр ВСУ в Днепропетровске

На Купянском направлении прорвана оборона ВСУ, поэтому сейчас Российская армия движется к Шевченково. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, освобождение Красного Лимана находится на финальной стадии, а подразделения подходят к Славянску и Краматорску. Артиллерия работает по врагу в Святогорске и Щурове.