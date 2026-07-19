Миллиардеры вкладываются в скелеты динозавров как в искусство

В 2024 году на аукционе Christie’s скелет аллозавра был продан за $8,5 млн, что стало рекордом для окаменелостей. Кроме того, в мае 2026 года частный коллекционер из ОАЭ приобрел скелет стегозавра за $12 млн, что вызвало новую волну дискуссий о коммерциализации палеонтологии.