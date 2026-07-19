Миллиардеры вкладываются в скелеты динозавров как в искусство

Скелеты динозавров перестали быть только музейными экспонатами и превратились в один из необычных объектов вложений для самых состоятельных людей мира, пишет Bloomberg. Останки древних ящеров теперь сравнивают с редкими произведениями искусства, драгоценностями и даже спортивными клубами. Миллиардер Дэн О’Дауд, купивший тираннозавра Самсона за 600 тыс. долларов, назвал его «самым внушительным трофеем».
Интерес к подобным лотам среди коллекционеров растет благодаря сочетанию исторической ценности и внешней эффектности. Для многих владельцев полный скелет тираннозавра становится не просто покупкой, а уникальным символом статуса.
Эксперты отмечают, что стоимость таких находок формируется примерно по тем же принципам, что и цена картин известных художников или редких скульптур. На итоговую сумму влияют происхождение останков, степень сохранности, подлинность и интерес со стороны коллекционеров.
Рынок древних окаменелостей в последние годы заметно оживился. Все больше частных покупателей рассматривают скелеты динозавров как долгосрочное вложение и необычное украшение личных коллекций.
Однако не все палеонтологи одобряют эту тенденцию: ученые опасаются, что уход уникальных образцов в частные руки лишает науку важных материалов для исследований. Регуляторных ограничений на продажу окаменелостей в США пока немного, что стимулирует аукционную активность.
В 2024 году на аукционе Christie’s скелет аллозавра был продан за $8,5 млн, что стало рекордом для окаменелостей. Кроме того, в мае 2026 года частный коллекционер из ОАЭ приобрел скелет стегозавра за $12 млн, что вызвало новую волну дискуссий о коммерциализации палеонтологии.
Продажа скелета тираннозавра рекса стоимостью в миллионы долларов стала большой головной болью.
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