Кровля не выдержала: врачи спасают перинатальный центр в Каменске-Уральском

Параллельно с инженерами в центре начнут работать врачи-эпидемиологи. Их главная задача заключается в проверке санитарного состояния внутренних помещений. Специалисты должны выяснить, безопасно ли продолжать работу в здании и можно ли перенести родовые залы на нижние этажи, которые не пострадали от воды. Пока идет обследование и подготовка к ремонту, маршруты госпитализации для беременных женщин изменили. Всех рожениц из Каменска-Уральского сейчас принимают больницы Екатеринбурга, где созданы все необходимые условия.