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Магия любви: Шаманка и ведьмак из «Битвы экстрасенсов» решили пожениться

Участники 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович объявили о помолвке. Ранее шаманка добровольно покинула шоу, чтобы дать ведьмаку шанс на победу.

Источник: Life.ru

Пара познакомилась на съёмках проекта: сначала они были соперниками, но вскоре их отношения переросли в дружбу, а затем и в любовь. В одном из выпусков Лесков оказался на грани вылета, и Варвара спасла его от поражения.

«Семён хочет победить, и я ему помогу», — сказала Варвара, уступив своё место в проекте Семёну.

Ранее известный экстрасенс Олег Шепс и Полина Ерёменко поженились в Москве. О церемонии сообщила 25-летняя невеста в своём блоге. Год назад экстрасенс впервые показал избранницу, а теперь они официально оформили отношения. Позже Шепс рассказал, как прошло торжество.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.