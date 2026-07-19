Житель Красноярского края похитил в магазине 7 килограммов свинины и курицы

Дознаватели полиции возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Рыбинского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Правоохранители установили, что обвиняемый в одном из дискаунтеров Заозерного прошел через кассу с полной сумкой мяса. При этом уверил продавца, что курицу и свинину он купил в другом магазине и поэтому платить не будет. Продавец поверил мужчине, однако в цонце рабочего дня в торговой точке была выявлена недостача. Просмотрев записи с видеокамер, продавец увидела, как не рассчитавшийся на кассе мужчина складывает мясо в сумку. После этого она обратилась в полицию. Любитель бесплатной мясной продукции сознался в содеянном и полностью возместил нанесенный магазину ущерб в сумме 5 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.