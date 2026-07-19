Волгоградские новости 19 июля: БПЛА, «чёрный список» АЗС, статистика смертей

Информации о том, что кого-то на самом деле занесли в «чёрный список», в чатах нет. Однако приобрести бензин в канистру проблематично. Историей поделилась волгоградка-бабушка — она пришла за внучкой в детсад, и сторож пожаловался, что не может покосить траву — ему не продали бензин, чтобы заправить газонокосилку, люди опасаются пожаров из-за нескошенной растительности.