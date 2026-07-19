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Волгоградские новости 19 июля: БПЛА, «чёрный список» АЗС, статистика смертей

Волгоградская область пережила 19 июля беспилотную опасность. В Сети обсуждают «чёрный список» АЗС в регионе, а в МЧС озвучили страшную статистику. Эти и другие темы, а также информация о погоде 19 июля и афиша дня — в материале vlg.aif.ru.

Волгоградская область пережила 19 июля беспилотную опасность. В Сети обсуждают «чёрный список» АЗС в регионе, а в МЧС озвучили страшную статистику — на водоёмах области погибли уже несколько десятков людей. Эти и другие темы, а также информация о погоде и афиша дня — в материале vlg.aif.ru.

Беспилотная опасность.

О беспилотной опасности жителей Волгоградской области уведомили ровно в полночь. В МЧС предупредили, чтобы они нашли безопасное место в квартире и оставались там до получения сообщения об отмене беспилотной опасности. Оно поступило в 05:49.

Об уроне предприятиям и аграриям региона, а также человеческих жертвах власти не сообщают. Хуже дела у наших соседей: в Ростовской области от падения обломков загорелась озимая пшеница — об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На Ставрополье также вспыхнули пожары, а в Курской области пострадал мужчина, находившийся на АЗС, которую атаковали беспилотники. В ДНР минувшей ночью погибли два человека, подтвердил глава региона Денис Пушилин в ТГ.

«Чёрный список» АЗС.

В волгоградских чатах обсуждают «чёрные списки» АЗС. Один из пользователей поделился: на заправке ему сказали, что, если кого-то поймают, когда он будет заливать топливо в канистру, занесут в «чёрный список» и тогда залить его он не сможет уже даже в бак автомобиля.

Участники чата приняли предостережение всерьёз.

«Больше на их внутренний бред похоже… На основании чего они запрещают? Где официальная бумага? Я в шоке», — пишет волгоградка.

Распространивший информацию предположил: возможно, сотрудница АЗС пошутила — она улыбалась, когда это говорила.

Одна из автомобилисток опубликовала выдержки из КоАП РФ, в котором говорится, что запрещено только перевозить бензин в пластиковых бутылках и более 60 литров. А один из водителей — забавный ролик: водитель загрузил в багажник бак от старого автомобиля вместо канистры — в бак-то можно!

Информации о том, что кого-то на самом деле занесли в «чёрный список», в чатах нет. Однако приобрести бензин в канистру проблематично. Историей поделилась волгоградка-бабушка — она пришла за внучкой в детсад, и сторож пожаловался, что не может покосить траву — ему не продали бензин, чтобы заправить газонокосилку, люди опасаются пожаров из-за нескошенной растительности.

Печальная статистика МЧС.

В МЧС опубликовали печальную статистику: С начала 2026 года в водоёмах области погибли 27 человек, в том числе два ребёнка. Спасти удалось восемь человек, в том числе двух детей.

«Эти цифры лишний раз напоминают о том, что отдых у воды требует особой осторожности, особенно в местах, где нет организованных пляжей», — пишут в МАХ-канале ведомства.

Волгоградцам напомнили простые правила безопасности на воде, чтобы не допустить трагедии:

не купаться в нетрезвом виде;

не нырять в незнакомых местах, где могут быть бревна, сваи, арматура и прочие предметы;

не заплывать далеко;

не устраивать на воде игр, связанных с захватами;

не оставлять без присмотра малолетних детей;

не выходить в плавание на неисправной лодке и не садиться на ее борта.

Погода.

В Волгограде и области в воскресенье без существенных осадков ветер северо-западный силой 7−12 м/с. Температура днём в городе 27−29º, на территории региона 26−31º, а в отдельных районах — до 33º.

К ночи в Волгограде столбик термометра опустится до 16−18º, в области — до 18-.23º, местами до 12−17º.

Опасность пожаров сохраняется.

Куда пойти.

В ЦПКиО в воскресенье будут выбирать маленькую Мисс парк-2026. Победительница сможет прокатать на аттракционах 10 тысяч рублей. Конкурс начнётся в 16:00. Участниц будут ждать творческие и интеллектуальные задания, они расскажут о себе и своих увлечениях, а во втором этапе перевоплотятся в любимого персонажа из мультфильма или кино. Завершением вечера станет сказочное дефиле.

В 18:00 фитнес-клуб «Гриф» проведёт три занятия в направлениях зумба и растяжка, а также функциональная тренировка.

В 20:10 начнётся кино на футбольном поле — покажут мультфильм «Дети шпионов». 6+

В Комсомольском саду приглашают на мастер класс по кундалини йоге с 10:00. От участников — коврик, вода и хорошее настроение.

В 17:00 стартует большой концерт «Созвездия талантов» в честь Дня огурца.

У фонтана «Искусство» в 18:00 начнётся интерактивная детская программа, а в 19:00 — концерт солистов «Волгоградконцерта».

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