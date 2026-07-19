Волгоградские новости 19 июля: БПЛА, «чёрный список» АЗС, статистика смертей

Волгоградская область пережила 19 июля беспилотную опасность. В Сети обсуждают «чёрный список» АЗС в регионе, а в МЧС озвучили страшную статистику — на водоёмах области погибли уже несколько десятков людей. Эти и другие темы, а также информация о погоде и афиша дня — в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
О беспилотной опасности жителей Волгоградской области уведомили ровно в полночь. В МЧС предупредили, чтобы они нашли безопасное место в квартире и оставались там до получения сообщения об отмене беспилотной опасности. Оно поступило в 05:49.
Об уроне предприятиям и аграриям региона, а также человеческих жертвах власти не сообщают. Хуже дела у наших соседей: в Ростовской области от падения обломков загорелась озимая пшеница — об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На Ставрополье также вспыхнули пожары, а в Курской области пострадал мужчина, находившийся на АЗС, которую атаковали беспилотники. В ДНР минувшей ночью погибли два человека, подтвердил глава региона Денис Пушилин в ТГ.
«Чёрный список» АЗС.
В волгоградских чатах обсуждают «чёрные списки» АЗС. Один из пользователей поделился: на заправке ему сказали, что, если кого-то поймают, когда он будет заливать топливо в канистру, занесут в «чёрный список» и тогда залить его он не сможет уже даже в бак автомобиля.
Участники чата приняли предостережение всерьёз.
«Больше на их внутренний бред похоже… На основании чего они запрещают? Где официальная бумага? Я в шоке», — пишет волгоградка.
Распространивший информацию предположил: возможно, сотрудница АЗС пошутила — она улыбалась, когда это говорила.
Одна из автомобилисток опубликовала выдержки из КоАП РФ, в котором говорится, что запрещено только перевозить бензин в пластиковых бутылках и более 60 литров. А один из водителей — забавный ролик: водитель загрузил в багажник бак от старого автомобиля вместо канистры — в бак-то можно!
Информации о том, что кого-то на самом деле занесли в «чёрный список», в чатах нет. Однако приобрести бензин в канистру проблематично. Историей поделилась волгоградка-бабушка — она пришла за внучкой в детсад, и сторож пожаловался, что не может покосить траву — ему не продали бензин, чтобы заправить газонокосилку, люди опасаются пожаров из-за нескошенной растительности.
Печальная статистика МЧС.
В МЧС опубликовали печальную статистику: С начала 2026 года в водоёмах области погибли 27 человек, в том числе два ребёнка. Спасти удалось восемь человек, в том числе двух детей.
«Эти цифры лишний раз напоминают о том, что отдых у воды требует особой осторожности, особенно в местах, где нет организованных пляжей», — пишут в МАХ-канале ведомства.
Волгоградцам напомнили простые правила безопасности на воде, чтобы не допустить трагедии:
не купаться в нетрезвом виде;
не нырять в незнакомых местах, где могут быть бревна, сваи, арматура и прочие предметы;
не заплывать далеко;
не устраивать на воде игр, связанных с захватами;
не оставлять без присмотра малолетних детей;
не выходить в плавание на неисправной лодке и не садиться на ее борта.
Погода.
В Волгограде и области в воскресенье без существенных осадков ветер северо-западный силой 7−12 м/с. Температура днём в городе 27−29º, на территории региона 26−31º, а в отдельных районах — до 33º.
К ночи в Волгограде столбик термометра опустится до 16−18º, в области — до 18-.23º, местами до 12−17º.
Опасность пожаров сохраняется.
Куда пойти.
В ЦПКиО в воскресенье будут выбирать маленькую Мисс парк-2026. Победительница сможет прокатать на аттракционах 10 тысяч рублей. Конкурс начнётся в 16:00. Участниц будут ждать творческие и интеллектуальные задания, они расскажут о себе и своих увлечениях, а во втором этапе перевоплотятся в любимого персонажа из мультфильма или кино. Завершением вечера станет сказочное дефиле.
В 18:00 фитнес-клуб «Гриф» проведёт три занятия в направлениях зумба и растяжка, а также функциональная тренировка.
В 20:10 начнётся кино на футбольном поле — покажут мультфильм «Дети шпионов». 6+
В Комсомольском саду приглашают на мастер класс по кундалини йоге с 10:00. От участников — коврик, вода и хорошее настроение.
В 17:00 стартует большой концерт «Созвездия талантов» в честь Дня огурца.
У фонтана «Искусство» в 18:00 начнётся интерактивная детская программа, а в 19:00 — концерт солистов «Волгоградконцерта».