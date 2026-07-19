В ЕАО на базе отдыха утонул мужчина, катавшийся на водном катамаране

В Еврейской автономной области зарегистрировано одно происшествие на воде. В посёлке имени Тельмана на базе отдыха мужчина катался на водном катамаране. Позже пустое плавсредство было найдено у берега. На поиски отправились спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе поисково-спасательной операции сотрудники МЧС обнаружили в воде тело погибшего. Для установления всех обстоятельств происшествия оно передано полиции. Личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, мужчина отдыхал на базе и вышел на воду один.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Рассматриваются различные версии случившегося — от потери управления судном до резкого ухудшения самочувствия. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
МЧС России по Еврейской автономной области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на водных объектах. Не выходите на воду без спасательных жилетов, не переоценивайте свои силы, учитывайте погодные условия. В случае происшествия незамедлительно звоните по номеру 112.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru