ВС РФ поразили заводы в Киеве, выпускающие детали для ракет FP-5 «Фламинго»

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью 19 июля по Киеву нанесли массированный удар — за 53 минуты выпущено около 40 ракет, возможно, «Искандеры» и «Цирконы». Это рекордное число баллистики за один раз с начала СВО. В городе пожары и дым, жителей просят сидеть в укрытиях.