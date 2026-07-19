В Казахстане впервые задействовали робособаку с ИИ для охраны общественного порядка

Для обеспечения безопасности были задействованы свыше 1000 сотрудников полиции, а главным технологическим помощником стала робособака, интегрированная с информационными базами полиции.
«Благодаря искусственному интеллекту она в режиме реального времени распознает лиц, находящихся в поле зрения полиции, что позволяет оперативно выявлять нарушителей и повышать эффективность профилактики правонарушений», — сообщили в ДП Карагандинской области.
Уже в первые дни службы с ее помощью выявлены:
- гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов;
- двое должников по исполнительным производствам;
- ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.