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В Казахстане впервые задействовали робособаку с ИИ для охраны общественного порядка

В Карагандинской области во время массовых мероприятий впервые в Казахстане на службу заступила робособака с искусственным интеллектом. Технологию испытали на праздновании Дня металлурга в Балхаше и Темиртау, где мероприятия посетили более 115 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Для обеспечения безопасности были задействованы свыше 1000 сотрудников полиции, а главным технологическим помощником стала робособака, интегрированная с информационными базами полиции.

«Благодаря искусственному интеллекту она в режиме реального времени распознает лиц, находящихся в поле зрения полиции, что позволяет оперативно выявлять нарушителей и повышать эффективность профилактики правонарушений», — сообщили в ДП Карагандинской области.

Уже в первые дни службы с ее помощью выявлены:

  • гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов;
  • двое должников по исполнительным производствам;
  • ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.