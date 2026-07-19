В Казахстане впервые задействовали робособаку с ИИ для охраны общественного порядка

В Карагандинской области во время массовых мероприятий впервые в Казахстане на службу заступила робособака с искусственным интеллектом. Технологию испытали на праздновании Дня металлурга в Балхаше и Темиртау, где мероприятия посетили более 115 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.