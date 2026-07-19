Парконы следят за приморскими водителями

Более 4 000 водителей нарушали правила парковки во Владивостоке в июне.
Выявить нарушение ПДД удается с помощью аппаратно-программного комплекса — паркона, установленного муниципальным предприятием «Содержание городских территорий».
Всего зафиксировано 4 086 нарушений.
1 819 случаев — неправильная парковка. Водители оставляли автомобиль во втором ряду и под запрещающими знаками.
2 196 нарушений — на объездной трассе Седанка-Патрокл за превышение скорости и другое.
Остальные — езда без включенных фар и неправильное использование ремней безопасности.