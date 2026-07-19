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Парконы следят за приморскими водителями

Зафиксировано более 4 тысяч нарушений.

Источник: Аргументы и факты

Более 4 000 водителей нарушали правила парковки во Владивостоке в июне.

Выявить нарушение ПДД удается с помощью аппаратно-программного комплекса — паркона, установленного муниципальным предприятием «Содержание городских территорий».

Всего зафиксировано 4 086 нарушений.

1 819 случаев — неправильная парковка. Водители оставляли автомобиль во втором ряду и под запрещающими знаками.

2 196 нарушений — на объездной трассе Седанка-Патрокл за превышение скорости и другое.

Остальные — езда без включенных фар и неправильное использование ремней безопасности.