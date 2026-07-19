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В Башкирии засняли отдыхающую на стоге сена рысь

Увидев людей, она убежала.

Источник: Минэкологии РБ

В Шаранском районе руководитель охотхозяйства «Радин» Василь Шавалиев во время объезда угодий заметил на вершине стога сена рысь.

Как пояснили в региональном Минэкологии, такое поведение для рыси вполне объяснимо: возвышенность дает отличный панорамный обзор, а солома отлично сохраняет тепло.

Однако, как только зверь уловил посторонний запах, инстинкты взяли верх. Хищница бесшумно спрыгнула вниз и мгновенно убежала в лесную чащу, успев оставить на память редкие кадры, которые теперь помогут в мониторинге популяции этих скрытных животных.