В Башкирии засняли отдыхающую на стоге сена рысь

Однако, как только зверь уловил посторонний запах, инстинкты взяли верх. Хищница бесшумно спрыгнула вниз и мгновенно убежала в лесную чащу, успев оставить на память редкие кадры, которые теперь помогут в мониторинге популяции этих скрытных животных.