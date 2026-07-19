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Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в число редких имен также вошли: Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия, Альяна, Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.

Среди самых распространенных имен для малышей — Михаил, Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья, Марк, Александра, Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина, Амина.

Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

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