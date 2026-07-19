Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

Как уточняют энергетики, без электричества осталась часть домов на улицах Волгоградская, Гражданская, Деповский, Красный Путь, Лазо, Ленинградская, Ленинградский 1-й, Линейный, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Полетаева, Полтавская, Почтамтская, Почтамтский, Таманская, Трактовая, Шпачека, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16.00.