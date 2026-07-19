В Челябинске разобьют яблоневый сад

Инициатором создания сада выступил Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства — организация также отмечает в этом году свое 95-летие. Проект станет живым памятником труду ученого и будет приурочен еще к одной важной дате — полувековому юбилею самого ЧелГУ. Ботанический сад у главного корпуса вуза является уникальной коллекцией из 2,5 тысяч видов растений, включая краснокнижные, где уже существуют Сад Победы с 70 плодовыми деревьями и Профессорская аллея.