В Челябинске разобьют яблоневый сад

В ботаническом саду Челябинского государственного университета на северо-западе города создадут яблоневый сад в честь 125-летия селекционера Павла Жаворонкова. Именно этот ученый считается основателем современного садоводства на Южном Урале: работая в середине прошлого века на Челябинской плодоовощной селекционной станции, он исследовал более 400 сортов деревьев и вывел знаменитый морозоустойчивый сорт «Уральское наливное», который выращивают до сих пор. Торжественная высадка саженцев состоится 21 июля.
Инициатором создания сада выступил Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства — организация также отмечает в этом году свое 95-летие. Проект станет живым памятником труду ученого и будет приурочен еще к одной важной дате — полувековому юбилею самого ЧелГУ. Ботанический сад у главного корпуса вуза является уникальной коллекцией из 2,5 тысяч видов растений, включая краснокнижные, где уже существуют Сад Победы с 70 плодовыми деревьями и Профессорская аллея.