ВС РФ поразили центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис» под Киевом

По данным ведомства, объект в Тарасовке выполнял сразу несколько функций. Там осуществлялись приём, складирование, сборка и последующее распределение отдельных агрегатов, необходимых для производства ударных дронов большой дальности.
Таким образом, поражение данного узла напрямую влияет на способность киевского режима пополнять парк дальнобойных БПЛА.
Также российские военные 18 июля нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске, применив дрон «Герань-4 сикер». Цель была уничтожена.
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