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CBS: У школы, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон, отозвали лицензию

Власти американского штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона Provo Canyon School, где, по утверждению светской львицы Пэрис Хилтон, она подвергалась жестокому обращению в подростковом возрасте. Об этом сообщил телеканал CBS.

Власти американского штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона Provo Canyon School, где, по утверждению светской львицы Пэрис Хилтон, она подвергалась жестокому обращению в подростковом возрасте. Об этом сообщил телеканал CBS.

Учреждению, расположенному в городе Спрингвилл, предписано полностью прекратить работу до 6 августа.

Хилтон провела в пансионе почти год в конце 1990-х. По ее словам, сотрудники школы применяли к ней физическое насилие, следили за ней в душе, принуждали принимать неизвестные препараты и помещали в одиночную изоляцию без одежды.

Хилтон неоднократно выступала с заявлениями о происходившем в Provo Canyon School перед Конгрессом США и законодательными собраниями штатов. Ее деятельность способствовала принятию законов, направленных на усиление защиты подростков в Юте и ряде других штатов. В июне Хилтон также поддержала две семьи, подавшие иски против школы с обвинениями в жестоком обращении с детьми.

В департаменте здравоохранения и социальных служб Юты пояснили, что решение об отзыве лицензии связано с многочисленными нарушениями, выявленными в учреждении. Среди них — случаи жестокого обращения с детьми и неспособность обеспечить безопасность воспитанников, передает телеканал.

Ранее депутаты Государственной думы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о введении административных штрафов за буллинг и кибербуллинг. Согласно документу, размер такого штрафа может составить до 500 тысяч рублей.

С подобной инициативой уже выступали депутаты от партии ЛДПР в августе прошлого года. Они предложили ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. По мнению автора инициативы Бориса Чернышова, это позволит снизить уровень агрессии в образовательных учреждениях.

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