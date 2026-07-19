CBS: У школы, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон, отозвали лицензию

Власти американского штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона Provo Canyon School, где, по утверждению светской львицы Пэрис Хилтон, она подвергалась жестокому обращению в подростковом возрасте. Об этом сообщил телеканал CBS.
Учреждению, расположенному в городе Спрингвилл, предписано полностью прекратить работу до 6 августа.
Хилтон провела в пансионе почти год в конце 1990-х. По ее словам, сотрудники школы применяли к ней физическое насилие, следили за ней в душе, принуждали принимать неизвестные препараты и помещали в одиночную изоляцию без одежды.
Хилтон неоднократно выступала с заявлениями о происходившем в Provo Canyon School перед Конгрессом США и законодательными собраниями штатов. Ее деятельность способствовала принятию законов, направленных на усиление защиты подростков в Юте и ряде других штатов. В июне Хилтон также поддержала две семьи, подавшие иски против школы с обвинениями в жестоком обращении с детьми.
В департаменте здравоохранения и социальных служб Юты пояснили, что решение об отзыве лицензии связано с многочисленными нарушениями, выявленными в учреждении. Среди них — случаи жестокого обращения с детьми и неспособность обеспечить безопасность воспитанников, передает телеканал.
Ранее депутаты Государственной думы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о введении административных штрафов за буллинг и кибербуллинг. Согласно документу, размер такого штрафа может составить до 500 тысяч рублей.
С подобной инициативой уже выступали депутаты от партии ЛДПР в августе прошлого года. Они предложили ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. По мнению автора инициативы Бориса Чернышова, это позволит снизить уровень агрессии в образовательных учреждениях.