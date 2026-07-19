CBS: У школы, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон, отозвали лицензию

Хилтон неоднократно выступала с заявлениями о происходившем в Provo Canyon School перед Конгрессом США и законодательными собраниями штатов. Ее деятельность способствовала принятию законов, направленных на усиление защиты подростков в Юте и ряде других штатов. В июне Хилтон также поддержала две семьи, подавшие иски против школы с обвинениями в жестоком обращении с детьми.