Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый — за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
«На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом “приятного” вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким», — сказала она.
За сложный букет ценят разнотравье — там чувствуется летнее поле, травы, цветы, иногда легкий привкус леса, отметила Баранкина. А гречишный мед подойдет не всем — «темный, с насыщенным, чуть терпким вкусом, кому‑то кажется резковатым, а кто‑то считает его лучшим именно за характер», — добавила специалист.
Эксперт посоветовала подбирать мед по совокупности признаков — вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный и текучий, либо равномерно кристаллизованный без расслоений.
«Лучше всего пробовать разные сорта небольшими порциями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так вы найдете свой “самый вкусный” мед и одновременно тот, который лучше всего подходит вам по самочувствию», — рекомендует Баранкина.
Она уточнила, что вкус и качество меда определяются прежде всего тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки. Зрелые, запечатанные соты и отсутствие лишней влаги значат для качества больше, чем сам факт жаркого или дождливого лета.