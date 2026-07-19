Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед

«На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом “приятного” вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким», — сказала она.