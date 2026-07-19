Красноярцы едут в Турцию на дедушкиной «копейке» 1976 года

По словам Семена Никифорова, обычный перелет на самолете был бы гораздо удобнее и дешевле, однако выбор транспорта не случаен. Эту «копейку» в 1976 году приобрел новым его дед, всю жизнь машина находилась в Зеленогорске и выезжала в основном в лес за грибами. Как отмечает сибиряк, для него поездка — это не просто отдых, а дань уважения истории семьи и желание показать дедушкин автомобиль миру.