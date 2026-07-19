Красноярцы едут в Турцию на дедушкиной «копейке» 1976 года

Семья едет из Красноярска в Турцию на ВАЗ-2101, выпущенном почти полвека назад. Об этой авантюре глава семьи Семен Никифоров рассказал журналисту krsk.aif.ru.
Красноярец вместе с супругой и 11-летним сыном выехал из краевого центра 2 июля. Всего им предстоит преодолеть около 15 тысяч километров. За две с лишним недели путешественники уже пересекли Казахстан, Кавказ и Грузию. На трассе ретро-автомобиль держит скорость около 100 километров в час. В машине нет кондиционера, а багажник полностью забит инструментами, моторным маслом, антифризом и запасными частями.
По словам Семена Никифорова, обычный перелет на самолете был бы гораздо удобнее и дешевле, однако выбор транспорта не случаен. Эту «копейку» в 1976 году приобрел новым его дед, всю жизнь машина находилась в Зеленогорске и выезжала в основном в лес за грибами. Как отмечает сибиряк, для него поездка — это не просто отдых, а дань уважения истории семьи и желание показать дедушкин автомобиль миру.
Идея такого путешествия родилась у красноярцев год назад во время отдыха на турецком курорте по обычной путевке. Ранее семья уже тестировала советскую легковушку в поездках на Байкал, в Хакасию и Ергаки, но тогда самый длинный маршрут составлял 3600 километров — почти в пять раз меньше нынешнего.
Читайте, как Никифоровы подготавливали машину к такому длительному путешествию и какие испытания их ждали в дороге.