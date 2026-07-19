В Ставрополье жителей домов у промзоны Вязников эвакуировали после атаки БПЛА

Жителей домов рядом с промзоной Вязников эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Напомним, промзона Вязников ночью атакована беспилотниками, два очага возгорания. На объектах детонируют огнеопасные материалы. Угрозы для жителей Ставрополя нет. Жителей региона призвали не паниковать, а четко следовать инструкциям от властей. До этого сообщалось, что враг атаковал гражданские объекты в Ставрополье.
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