Сразу два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизации (видео)

Сразу два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизацию. Об этом объявили на «Джейн-фесте», прошедшем в Москве в эти выходные.
Гости фестиваля сами выбрали книгу для сериала, производством которого займется онлайн-кинотеатр START. Названия романов писали фанатки, а ведущие вытянули одну из бумажек. Таким образом выбор пал «Восхитительную ведьму».
Согласно аннотации, книга рассказывает о студентке Тане Ведьминой, которая решает назло сопернице соблазнить ее бывшего парня. Но «жертвой» оказывается новый преподаватель в вузе — Олег Владыко, мужчина с железным характером и ужасной репутацией.
Кроме того, кинокомпания «Вольга» объявила о начале работы над экранизацией романа «Поклонник». Это психологический триллер о студентке-психологе Ангелине, которая получает цветы от тайного воздыхателя. Романтическая история становится детективом.
Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.
Первая экранизация ее романа «Твое сердце будет разбито» вышла в прокат 26 марта. Ленту посмотрели более 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы только за первую неделю составил 378 млн рублей. Решение о съемках сиквела создатели анонсировали через месяц после премьеры. В основу новой картины ляжет вторая книга Анны Джейн из этой серии — «По осколкам твоего сердца». Успех первой части оказался заметным не только в России: уже в августе этого года фильм покажут в кинотеатрах Латинской Америки.
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