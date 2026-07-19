Корреспондент «РГ» узнала, почему так трудно освоить профессию кузнеца

Положила раскаленную деталь на наковальню и стала бить по ее краям изо всей силы молотком, чтобы они загнулись. Заготовка быстро остыла. Пришлось все повторить сначала: нагревала и отбивала ее несколько раз, вспомнив слова кузнеца про терпение. Действительно, у настоящего мастера оно должно быть ангельским. Мой лепесток вышел, как и следовало ожидать, неказистым, но суть эксперимента была не в его красоте. Приобщившись «краем бока» к процессу художественной ковки, я поняла, почему так мало тех, кто решается освоить это древнейшее ремесло, и что его секреты не должны быть утеряны.