Корреспондент «РГ» узнала, почему так трудно освоить профессию кузнеца

В донском хуторе Старая Станица решили популяризировать редкую профессию кузнеца. В местном ландшафтном парке «Лога» создали мастерскую по художественной ковке металла, посещение которой, как и самого парка, бесплатное. В ней можно попробовать себя в роли кузнечного подмастерья. Корреспондент «РГ» воспользовалась такой возможностью.
От входа на территорию парка до ремесленного уголка пешком около 20 минут. Меня приветствует молодой человек с очень подходящей для его будущей профессии древнерусской фамилией Никитин. Игорь — начинающий кузнец. Парень пока на подхвате у более опытных мастеров. Но язык у него подвешен хорошо. Игорю поручили показать туристам кузнечное подворье.
На входе нас встречают железные рыцари в полный человеческий рост. На заднем дворе — выставка кузнечных изделий: тыквы весом по 200 килограмм, подсолнухи с воробьями, клюющими их семечки. Крылом «потряхивает» ворона, возле будки сидит пес. В кустах прячутся ежи. Их искусные фигурки украсят любой дом. «Вот бы мне такого», — отмечаю про себя.
— Один из ежей так понравился одному из посетителей подворья, что тот забрал его домой. С тех пор приходится приклеивать небольшие фигуры к грунту, — будто читает мои мысли Игорь.
На создание каждого изделия мастерам потребовалось от нескольких недель до несколько месяцев. В них вложен очень кропотливый труд.
Игорь рассказал, что сначала из металлических прутьев собирают каркас фигуры, на который потом приваривают выкованные по отдельности детали. Стыки скрывают фактурой, к примеру, если это птица, то перьями.
Так, на петухе и двух курицах, красующихся на подворье, — около четырех тысяч перьев, а собака сложена из двухсот стальных кусков.
Над некоторыми экспонатами трудился опытный кузнец Иван Шевцов, с которым я тоже познакомились в парке «Лога».
— Я учился художественной ковке самостоятельно. Не нашел учебного заведения, где мог бы освоить это дело. Бытует мнение, что кузнец — исчезающая профессия. Так и есть. Одна из ее особенностей: надо быть очень терпеливым, усидчивым и физически сильным. Не менее 70 процентов в нашем деле — ручной труд, — говорит Иван.
Современные кузнецы, конечно, не бьют, как в старину, по железу кувалдой. Для этого у них есть пневматический молот. Он бывает промышленным или кустарным. Его можно смастерить и самому. В интернете есть видео, как это сделать. С помощью молота получаются заготовки для будущего изделия. Это куски металла различной формы и размера. Остальное мастера делают, как и издревле, вручную: загибают и оттягивают раскаленный металл, придавая ему форму.
Кузнечным делом занимаются только увлеченные люди, а заработки у кузнецов, несмотря на их тяжелый труд и редкое мастерство, не такие высокие, как можно подумать. Например, Иван больше месяца потратил, чтобы выковать в натуральную величину цаплю, а купили у него эксклюзивную вещь всего за 45 тысяч рублей, в эту сумму входят и расходы на материалы.
Зато собственный двор мастера в Старой Станице просто сказочный: металлическая калитка украшена виноградной лозой и розами, на дорожках — светильники в виде избушки на курьих ножках, тюльпана и бобра, грызущего дерево.
В мастерской я смогла сама почувствовать, насколько труд кузнеца трудоемкий и физически тяжелый. Мне дали задание — придать железной заготовке форму лепестка.
Одев термоустойчивый фартук, зажала кусок металла специальными щипцами. Вставила его в кольцо индукционного прибора с нагревательным элементом, который заменяет горн. Теперь нужно поворачивать заготовку вправо и влево, чтобы она нагрелась.
Положила раскаленную деталь на наковальню и стала бить по ее краям изо всей силы молотком, чтобы они загнулись. Заготовка быстро остыла. Пришлось все повторить сначала: нагревала и отбивала ее несколько раз, вспомнив слова кузнеца про терпение. Действительно, у настоящего мастера оно должно быть ангельским. Мой лепесток вышел, как и следовало ожидать, неказистым, но суть эксперимента была не в его красоте. Приобщившись «краем бока» к процессу художественной ковки, я поняла, почему так мало тех, кто решается освоить это древнейшее ремесло, и что его секреты не должны быть утеряны.