Стрельцам — триумф, Водолею — пауза: Гороскоп на неделю 20−26 июля для всех знаков зодиака с рунами

Страсть, самоанализ и усталость. Ингуз зовёт к близости, Манназ помогает понять себя, а Перевёрнутый Уруз может ослабить — не геройствуйте. Трудность — баланс между эмоциями и отдыхом, любовь и самонаблюдение восстановят силы. Успех — через принятие чувств и заботу о себе. Совет: Отдайтесь страсти, но отдыхайте. Понимание себя придаст энергии.