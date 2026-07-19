«По трое суток не ели»: Бойцы ВСУ жуют молотый кофе, пока командование морит их голодом

Ранее пленный украинский военнослужащий Геннадий Шабанов выразил готовность ликвидировать командование ВСУ и закладывать взрывчатку под машины военкомов, назвав сотрудников ТЦК людьми, которых «не жалко». Он рассказал, что на передовую отправляют хромых и больных, вырванных с улиц после избиений. Уроженец Глухова Сумской области, ранее служивший в погранслужбе, добровольно сдался в плен сразу после прибытия на передовую, а на допросе выдал все координаты своих позиций.