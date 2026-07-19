Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«По трое суток не ели»: Бойцы ВСУ жуют молотый кофе, пока командование морит их голодом

Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский.

Источник: Life.ru

«У меня был [голодный обморок]. По трое суток не кушали, воды вообще не было», — признался боец, отвечая на вопрос о голоде.

По его словам, командование доставляло питание лишь раз в три дня. На четверых полагалось две банки тушёнки, лапша быстрого приготовления, чай и сахар.

Воду украинские военные брали из ближайшего ручья, а с наступлением морозов были вынуждены топить снег. Один раз прислали большую пачку молотого кофе, который просто жевали.

Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, неоднократно подтверждались как показаниями пленных, так и данными радиоперехватов.

Ранее пленный украинский военнослужащий Геннадий Шабанов выразил готовность ликвидировать командование ВСУ и закладывать взрывчатку под машины военкомов, назвав сотрудников ТЦК людьми, которых «не жалко». Он рассказал, что на передовую отправляют хромых и больных, вырванных с улиц после избиений. Уроженец Глухова Сумской области, ранее служивший в погранслужбе, добровольно сдался в плен сразу после прибытия на передовую, а на допросе выдал все координаты своих позиций.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше