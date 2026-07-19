Новая неделя начнётся в Хабаровском крае с жаркой погоды и кратковременных дождей

Новая неделя июля начнется в Хабаровске с благоприятной погоды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 20 числа будет солнечно, ожидается западный умеренный ветер.
Ночная температура составит +17..+19 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +28..+30 °C. Жарко, но не рекордно: температурный м аксимум этого дня зафиксировали в 1968 году, когда столбик термометра показал +33,7 °C.
В Комсомольске-на-Амуре ночью около +18..+20 °C, днем до +27..+29 °C. Ветер слабый, северо-западного направления. Также синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют в этот день кратковременный дождь.
На юге края днем тоже могут пройти осадки кратковременного характера. Ветер будет слабым, юго-западного направления. Ночные показатели дойдут до +19..+22 °C, в обеденные часы — до +29..+32 °C.
На севере региона в основном будет без существенных осадков, но местами прольется кратковременный дождь. Температура ночью в пределах +9..+18 °C, днем воздух прогреется до +15..+29 °C. Ветер восточных направлений, 5−10 м/с.
Температура воды в Амуре у Хабаровска достигла 25,2 °C, уровень — 266 см. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30−35 см. Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 181 см, а у Николаевска — 128 см.
В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупредили, что в связи с прошедшими осадками возможны существенные повышения уровней воды в реках края:
— В Охотском округе на малых реках возможны подъемы уровней воды на 1,5−2 м, местами с выходом воды на пойму, где нет гидрологических наблюдений. На реке Кур у метеостанции Кур за прошедшие сутки отмечался очень сильный дождь, выпало 74 мм осадков. В нижнем течении реки Кур у с. Новокуровка 20−22 июля ожидается подъем уровня воды до отметок 650−700 см (при уровне неблагоприятного явления — 650 см, опасного явления — 740 см). На реке Урми у села Кукан 20−22 июля ожидается подъем уровня воды до отметок 820−850 см (при уровне неблагоприятного явления — 850 см, опасного явления — 950 см). Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности, кратковременного подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, размыва и подтопления межпоселковых и внутрипоселковых дорог, разрушения мостов через малые реки, — предупредили в ведомстве.