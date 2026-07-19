Новая неделя начнётся в Хабаровском крае с жаркой погоды и кратковременных дождей

— В Охотском округе на малых реках возможны подъемы уровней воды на 1,5−2 м, местами с выходом воды на пойму, где нет гидрологических наблюдений. На реке Кур у метеостанции Кур за прошедшие сутки отмечался очень сильный дождь, выпало 74 мм осадков. В нижнем течении реки Кур у с. Новокуровка 20−22 июля ожидается подъем уровня воды до отметок 650−700 см (при уровне неблагоприятного явления — 650 см, опасного явления — 740 см). На реке Урми у села Кукан 20−22 июля ожидается подъем уровня воды до отметок 820−850 см (при уровне неблагоприятного явления — 850 см, опасного явления — 950 см). Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности, кратковременного подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, размыва и подтопления межпоселковых и внутрипоселковых дорог, разрушения мостов через малые реки, — предупредили в ведомстве.