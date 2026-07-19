Эксперт Красавина: Клены, ели и сосны нельзя сажать близко к дому

В разгар лета самое время заняться огородными работами, чтобы продлить период сбора урожая. И несмотря на то, что основные овощные культуры уже высажены, на земельных участках еще не поздно пополнить запасы. Что важно сделать на даче в июле и можно ли что-то еще посадить, «Вечерняя Москва» выясняла у садовода Николая Фурсова.