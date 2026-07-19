Эксперт Красавина: Клены, ели и сосны нельзя сажать близко к дому

При выборе растений для участка важно учитывать не только их внешний вид и скорость роста, но и особенности корневой системы, так как некоторые популярные деревья и кустарники со временем способны повредить фундамент, садовые дорожки и подземные коммуникации. О том, какие культуры лучше высаживать подальше от дома, рассказала садовник Анна Красавина.
По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является посадка крупных деревьев в непосредственной близости от строений. В первую очередь это касается тополей, ив, кленов, крупных елей, сосен и берез. Пока дерево молодое, оно занимает немного места, однако с возрастом его корневая система значительно разрастается и может нанести ущерб расположенным рядом конструкциям.
— Береза активно поглощает влагу из почвы. Если посадить его слишком близко к дому или рядом с другими декоративными растениями, оно начнет конкурировать с ними за воду, особенно в засушливые периоды. В результате соседние растения могут развиваться значительно хуже, — отметила эксперт.
Красавина также рекомендовала с осторожностью относиться к быстрорастущим декоративным кустарникам. В частности, некоторые виды бамбука и сумаха активно распространяются с помощью корневых отпрысков. Если заранее не установить специальные ограничители, через несколько лет новые побеги могут появиться далеко от места посадки — на газоне, клумбах или даже на соседнем участке.
Кроме того, специалист обратила внимание на девичий виноград, плющ и другие лианы. Такие растения эффектно смотрятся на фасадах, однако при бесконтрольном росте способны проникать в мелкие трещины, удерживать влагу у стен и препятствовать их естественному высыханию. Если фасад уже имеет повреждения, это может ускорить процесс его разрушения, передает Lenta.ru.
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